Morre o professor da USP São Carlos, Hildebrando Munhoz Rodrigues, aos 80 anos

Crédito: SBM

Será sepultado às 11h15 desta quinta-feira (30), no cemitério Nossa Senhora do Carmo, o corpo do professor da USP São Carlos, Hildebrando Munhoz Rodrigues. Ele tinha 80 anos. A causa da morte não foi informada.

Veja abaixo nota da pesar emitida pela Sociedade Brasileira de Matemática (SBM):

É com grande pesar que a Sociedade Brasileira de Matemática (SBM) comunica, nesta quarta-feira (29), o falecimento de Hildebrando Munhoz Rodrigues, professor emérito do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC), da USP, em São Carlos.

Natural de Neves Paulista, no interior de São Paulo, Hildebrando completou o primeiro grau em São José do Rio Preto.

Sua carreira acadêmica teve início a 300km de sua cidade natal, onde completou sua Licenciatura em Matemática pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, atual UNESP, no campus de Rio Claro.

Com honras, ele veio a completar Mestrado e Doutorado na cidade de São Carlos no início da década de 1970. Foi na cidade paulista também em que Hildebrando criou suas raízes com a família ao longo de sua vida.

No atual ICMC, o Profº Hildebrando foi chefe do Departamento de Matemática por dois mandatos (de 1987 a 1991), além de ter sido presidente da comissão de Pós-Graduação (1982 a 1984) e o primeiro coordenador do programa de Pós-Graduação em Matemática.

Foi diretor do Instituto de 1994 a 1998 e deu aulas como Professor Titular de 1989 a 2013. Segundo suas próprias contas, Hildebrando contabilizou exatos 45 anos, 7 meses e 10 dias de trabalho no Instituto e frequentou diariamente o local até os últimos dias de vida – inclusive aos sábados.

Ele orientou mais de 50 alunos nos níveis de Iniciação Científica, Mestrado e Doutorado e, ao longo dos anos, fazia questão de acompanhar de perto o desempenho acadêmico de cada um dos seus alunos e chamá-los pelo nome.

Suas pesquisas concentraram-se nas Equações Diferenciais Ordinárias e, mais especificamente, nos temas: Equivalência Assintótica, Equações Diferenciais Com Retardamento, Oscilações Não Lineares, Soluções Periódicas, Simetria e Sincronização.

Hildebrando publicou mais de 40 artigos científicos com grande repercussão na comunidade internacional da área, sendo homenageado no ICMC Summer Meeting on Differential Equations

