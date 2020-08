Faleceu neste sábado (1º), aos 75 anos, o advogado Ismael Pedrino. Ele era diabético e cardiopata.

Pedrino foi presidente da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) e diretor do Grêmio Esportivo São-Carlense.



O corpo será velado das 9h às 10h no velório municipal e o enterro será no Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

