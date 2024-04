Morre a enfermeira Camila Caitano Rozeti; UBS Santa Felícia estará fechada nesta quinta

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informa que nesta quinta-feira (18/04), a Unidade Básica de Saúde (UBS) do Santa Felícia não realizará atendimento ao público em virtude do falecimento da supervisora da unidade, enfermeira Camila Caitano Rozeti, 49 anos, ocorrido no final da tarde desta quarta-feira (17) devido a uma pneumonia. Todos os pacientes estão sendo avisados pela SMS e os horários reagendados. O atendimento retorna normalmente na sexta-feira (19/04). A servidora trabalhava há 24 anos na saúde pública e a há 7 coordenava a UBS do Santa Felícia.

A entrega da reforma da UBS do Antenor Garcia, prevista para ocorrer nesta quinta-feira (18) também foi cancelada.



A Prefeitura se solidariza com os familiares e amigos neste momento de pesar desta servidora que sempre trabalhou com dedicação, excelência e amor a profissão.

Leia Também