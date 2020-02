Locutor Asa Branca morre aos 57 anos em SP

Asa Branca lutava contra o câncer - Crédito: Arquivo Pessoal

O locutor Asa Branca, conhecido pela narração de rodeios desde a década de 1990, morreu nesta terça-feira (04) em São Paulo aos 57 anos. As informações são do portal Metrópoles.

O artista estava internado no Icesp (Instituto do Câncer do Estado de São Paulo) desde o último dia 25 devido um câncer na mandíbula. O anúncio foi feito no perfil oficial do locutor nas redes sociais.

Asa Branca começou a carreira depois de não conseguir seguir a carreira de caubói por ter se acidentado com um touro. Tinha um vida de luxo, tendo o rendimento mensal de R$ 1 milhão

