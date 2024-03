Instalador encontrado morto na região da USP 2 será sepultado na tarde desta quinta-feira

Crédito: arquivo pessoal

O corpo do instalador Jeferson Diego de Souza, 35, está sendo velado neste momento no Memorial Sinsef, em São Carlos. O enterro está previsto para acontecer às 15h no cemitério Nossa Senhora do Carmo. A causa da morte não foi informada.

Diego foi encontrado sem vida ao lado de um veículo, na manhã de ontem, no Jardins do Porto, região da USP 2.

Amigos lamentaram a morte do instalador.

"A morte infelizmente é traiçoeira e leva um pedaço de nós quando alguém que amamos parte. Mas Deus, jamais nos desampara. Assim será com você, amiga, Deus não irá te desamparar.. Ele pode ter partido mas do seu coração e da sua memória jamais sairá. Que as boas lembranças traga ao seu coração gratidão por tudo que vocês viveram", disse Ana Paula Sales, em mensagem encaminhada à esposa do rapaz.

