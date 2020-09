Grupo Vida informa notas de falecimento

O jovem: JOSÉ CARLOS PEREIRA DA LUZ.

Faleceu dia 19/09/2020 as 21:00 em São Carlos, com 23 anos de idade.

Deixa seus pais, e demais familiares e amigos.

O velório deu-se no dia 20/09/2020 às 14:00 horas, saindo o féretro do Velório Municipal as 15:00 para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento: 19/03/1997

O Senhor: JOSÉ EDUARDO DOS SANTOS.

Faleceu dia 20/09/2020 as 06:15 em São Carlos, com 74 anos de idade.

Era solteiro, deixa seus sobrinhos Domício, Adriana, Frederico e Erica e demais familiares e amigos.

Foi trasladado para a cidade de Piracicaba onde será cremado no Crematório Unidas..

Data de nascimento: 09/02/1946

