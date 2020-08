Grupo Vida informa notas de falecimento

O velório deu-se no dia 05/08/2020 às 10:00 hs, saindo o féretro do Memorial Grupo Vida às 11:00 hs, para o Crematório Prever de Ribeirão Preto/SP.

Era casado com Neuza Hildebrand Fernandes.

Faleceu dia 04/08/2020 as 12:00 em São Carlos, com 90 anos de idade.

A SENHORA: IVA KRONKA DIAS.

Faleceu dia 04/08/2020 as 17:30 em São Carlos, com 95 anos de idade.

Era viúva.

Deixa os filhos, netos, bisnetos e demais familiares e amigos.

O Sepultamento deu-se no dia 05/08/2020 às 11:15, no Cemitério Nossa Senhora do Carmo em São Carlos/SP..

Data de nascimento:

05/06/1925.