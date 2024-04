Grupo Vida informa nota de falecimento

NOTA DE FALECIMENTO



Grupo Vida São Carlos comunica o falecimento do Sr Clodocir Mancini,nascido no dia 18/04/1962 aos 61 anos. O Início do velório está marcado para as 14:00 do dia 11/04/2024.

Era casado com a Sra Eronilda.

Deixa sua mãe Benedita Antônia e seus filhos; Diego e Paola, demais familiares e amigos.

O sepultamento dar-se-a no dia 11/04/2024 as 17:00 saindo o féretro do Memorial Sinsef , localizado a Avenida Salgado Filho, n° 289- Vila Marina as 16:45 para Cemitério Nossa Senhora do Carmo- São Carlos.



