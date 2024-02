Grupo Vida informa nota de falecimento

NOTA DE FALECIMENTO

Obs: seguindo o decreto da Prefeitura Municipal de São Carlos, o velório está previsto para às 11:00 horas do dia 12/02/2024.

Faleceu em 12/02/2024 na Cidade de São Carlos, a Sra Sueli Aparecida da Silva Gonçalves, nascida no dia 05/06/1964 com 59 anos de idade.

Era casada com o Sr Miguel Gonçalves

Deixa os filhos: Cristiane, Mauricio, Bruno e Jéssica, demais familiares e amigos.

O sepultamento dar-se-a no dia 12/02/2024 as 15:00 saindo o féretro do Memorial Grupo Vida, localizado a Rua José de Alencar, n° 539- Vila Costa do Sol, as 14:45 para Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também