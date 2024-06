NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do Sr. Benedito Candido, aos 64 anos, ocorrido dia 08/06/2024, na cidade de São Carlos.

Era divorciado.

Deixa sua filha: Silvia, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 09/06/2024 das 10:00 h às 14:00 h no Cerimonial Santa Cruz, após seguirá o féretro em cortejo para o sepultamento as 14:30 h no cemitério Nossa Senhora do Carmo.

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento da Sra. Maria Ângela Zabotto da Silva, aos 86 anos, ocorrido dia 08/06/2024, na cidade de São Carlos.

Era viuva.

Deixa seus filhos, Luis, Sônia e Sofia, seus 6 netos e 2 bisnetos, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 09/06/2024 das 10:30 h às 14:30 h no Cerimonial Santa Cruz, após seguirá o féretro em cortejo para o sepultamento as 15:00 h no cemitério Nossa Senhora do Carmo.

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento da Sra. Antonia Ap. da Silva Godoy, aos 69 anos, ocorrido dia 08/06/2024, na cidade de São Carlos.

Era viúva.

Deixa seus filhos, Elen e Alan, suas netas Evelyn e Lucimara , demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 09/06/2024 das 11:00 h às 15:00 h no Cerimonial Santa Cruz, após seguirá o féretro para o Crematório Bom Jesus.

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do Sr. Antonio Astolfo Pinto, aos 80 anos, ocorrido dia 08/06/2024, na cidade de São Carlos.

Era viúvo.

Deixa seus filhos: Gustavo, Mateus, Andreia e Claudio, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 09/06/2024 das 14:30 h às 16:30 h no Cerimonial Santa Cruz, após seguirá o féretro em cortejo para o sepultamento às 17:00h no cemitério Nossa Senhora do Carmo.

