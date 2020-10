09 Out 2020 - 15h49

NOTA DE FALECIMENTO

Faleceu no dia 08/09/2020 na cidade de São Carlos o Sr.Saulo Cardoso , nascido em 11/09/1954 com 66 anos de idade.

Era solteiro

Deixa os filhos: Wagner,Washington e Tania, Familiares e AmigosSeu corpo sera trasladado para a cidade de Descalvado.

O seu sepultamento dar-se a hoje dia 09/10/2020, às 16:40 hrs, saindo o féretro do velorio Municipal para o cemiterio Municipal de Descalvado

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento do Sr.Saulo Cardoso.

NOTA DE FALECIMENTO

Faleceu no dia 09/10/2020 na cidade de São Carlos o Sr.Luis Antonio Barbosa, nascido em 07/02/1982 com 38 anos de idade.

Era casado com a Sra.Grazielli Aparecida Batistela Barbosa

Deixa os filhos: Larissa e LiviA, familiares e Amigos

O seu sepultamento deu-se hoje dia 09/10/2020, às 15:00 hrs, saindo o féretro da Igreja de Sao Nicolau de Fluê para o CemitérioSanto Antonio de Padua.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento do Sr.Luis Antonio Barbosa.

NOTA DE FALECIMENTO

Faleceu no dia 08/10/2020 na cidade de São Carlos o Sr.Antonio Munhoz Rodrigues, nascido em 18/03/1943 com 77 anos de idade.

Era casado com a Sra.Maura Marle C.Rodrigues

Deixa os filhos:Osmar e Ocimar ,familiares e Amigos

O seu sepultamento deu-se hoje dia 09/10/2020, às 11:15 hrs, saindo o féretro do Velório Municipal, para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento do Sr.Antonio Munhoz Rodrigues.

NOTA DE FALECIMENTO

Faleceu no dia 08/10/2020 na cidade de São Carlos a Sra.Jocelina Aparecida do Carmo, nascida em 14/09/1961 com 59 anos de idade.

Era casada com o Sr.Roberto Donizeti do Carmo

Deixa os filhos:Andreia,Valeria,Izabel e Eliane ,familiares e Amigos

O seu sepultamento deu-se hoje dia 09/10/2020, às 10:45 hrs, saindo o féretro do Velório Municipal, para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento da Sr.Jocelina Aparecida do Carmo.

NOTA DE FALECIMENTO

Faleceu no dia 09/10/2020 na cidade de São Carlos o Sr.Egydio Periotto, nascido em 09/04/1939 com 81anos de idade.

Era casado com a Sra.Maria Helena Periotto

Deixa os filhos:Natalino,Jose Carlos e Luiz Fernando ,familiares e Amigos

O seu sepultamento dar-se hoje dia 09/10/2020, às 16:00 hrs, saindo o féretro do Velório Municipal, para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento do Sr.Egydio Periotto.

NOTA DE FALECIMENTO

Faleceu no dia 09/10/2020 na cidade de São Carlos o Sr.Walter Favaretto Filho, nascido em 28/11/1950 com 69 anos de idade.

Era casado com a Sra.Julia Maria Galvão Favaretto

Deixa a filha:Vanessa ,familiares e Amigos

O seu sepultamento deu-se hoje dia 09/10/2020, às 15:30 hrs, saindo o féretro do Velório Municipal, para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento do Sr.Walter Favaretto Filho.

NOTA DE FALECIMENTO

Faleceu no dia 08/10/2020 na cidade de São Carlos o Sr.Antonio Angelo Marchesoni, nascido em 26/09/1937 com 83 anos de idade.

Era casado com a Sra.Clelia Mariangela Mirabelli Marchesoni

Deixa os Filhos:Flavio e Marcelo ,familiares e Amigos

O seu sepultamento deu-se hoje dia 09/10/2020, às 09:15 hrs, saindo o féretro do Velório Municipal, para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento do Sr.Antonio Angelo Marchesoni.

CONVITE DE MISSA DE 7° DIA

À FAMÍLIA DA SRA. ROSA ANDREOTTI FRANCHINI

Agradecida com as demonstrações de Amizade de seus parentes e amigos comunica que a missa de 7° dia do seu Falecimento será celebrada dia 09/10/2020 (Sexta-Feira), às 19:30hs, na Igreja Santa Edwirges Por mais este ato de amizade e carinho antecipam, seus sinceros agradecimentos.

CONVITE DE MISSA DE 7° DIA

À FAMÍLIA DO SR. CELSO AP CAVALETTI

Agradecida com as demonstrações de Amizade de seus parentes e amigos comunica que a missa de 7° dia do seu Falecimento será celebrada dia 11/10/2020 (Domingo), às 07:00hs, na Igreja Nossa Senhora do Carmo. Por mais este ato de amizade e carinho antecipam, seus sinceros agradecimentos.

CONVITE DE MISSA DE 7° DIA

À FAMÍLIA DA SRA. ALBINA ZEULE BLANCO

Agradecida com as demonstrações de Amizade de seus parentes e amigos comunica que a missa de 7° dia do seu Falecimento será celebrada dia 14/10/2020 (Quarta-Feira), às 18:30hs, na Igreja Nossa Senhora de Fatima. Por mais este ato de amizade e carinho antecipam, seus sinceros agradecimentos.

