NOTA DE FALECIMENTO

Faleceu no dia 24/09/2020, na cidade de São Carlos, o Sr. Antonio Carlos da Fonseca, nascido em 04/06/1954 com 66 anos de idade.

Era casado com a Sra. Clotilde B avaro da Fonseca.

Deixa os filhos: Cristiano e Igor. Familiares e Amigos.

O seu sepultamento deu se hoje dia 25/09/2020, às 10:45 hs, saindo o féretro do Velório Municipal, para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento da Sra. Antonio Carlos da Fonseca.

NOTA DE FALECIMENTO

Faleceu no dia 24/09/2020, na cidade de São Carlos, o Sr. Ariovaldo Escudeiro, nascido em 25/02/1954 com 56 anos de idade.

Era casado com a Sra. Ana Lucia P. Dos Santos Escureiro.

Deixa familiares e Amigos.

O seu sepultamento deu se hoje dia 25/09/2020, às 11:15 hs, saindo o féretro do Velório Municipal, para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento do Sr. Ariovaldo Escudeiro.

NOTA DE FALECIMENTO

Faleceu no dia 24/09/2020, na cidade de São Carlos, a Sra. Aparecida Z. De Lima Fagion, nascida em 09/12/1926, com 93 anos de idade.

Era viúva.

Deixa os filhos Sebastião, Benedita, Lourdes e Maria. Familiares e Amigos.

O seu sepultamento deu se hoje dia 25/09/2020, as 16:00 hs, saindo o féretro do Velório Municipal, para o Cemitério Santo Antônio de Pádua.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento da Sra. Aparecida Z. De Lima Fagion.

Convite de Missa de 7º Dia.

A família do Sr. Adonis Mariano de Almeida.

Agradecida com as demonstrações de amizade de seus parentes e amigos, comunica que a Missa de 7° dia do seu Falecimento, será celebrada dia 27/09/2020, (domingo), as 9:30hs, na Igreja São João Paulo Segundo.

Por mais este ato de amizade e carinho antecipam, seus sinceros agradecimentos.