NOTA DE FALECIMENTO

Faleceu no dia 12/09/2020 na cidade de São Carlos o Sr. Luis Carlos dos Santos, nascido em 15/01/1966 com 54 anos de idade.

Era solteiro

Deixa os filhos: Mariana,Carla,Luis,Iriane,Mariele,Marina e Ana, Familiares e Amigos.

O seu sepultamento deu-se hoje dia 13/09/2020, às 10:00hrs, saindo o féretro do velorio do Jardim da Paz para o Memorial Jardim da Paz

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento do Sr. Luis Carlos dos Santos.

NOTA DE FALECIMENTO

Faleceu no dia 13/09/2020 na cidade de São Carlos o Sr. Valmir Aparecido do Nascimento, nascido em 12/02/1958 com 62 anos de idade.

Era viuvo

Deixa os filhos: Keila e Rafael, Familiares e Amigos.

O seu sepultamento deu-se hoje dia 13/09/2020, às 15:30hrs, saindo o féretro do Velório Municipal, para o Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento do Sr.Valmir Aparecido do Nascimento.

NOTA DE FALECIMENTO

Faleceu no dia 13/09/2020 na cidade de São Carlos Leticia Bernardo Sobral, nascida em 11/11/1998 com 21 anos de idade.

Era divorciada

Deixa a filha: Giovana, Familiares e Amigos.

O seu sepultamento deu-se hoje dia 13/09/2020, às 16:30hrs, saindo o féretro do Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento de Leticia Bernardo Sobral

