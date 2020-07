NOTA DE FALECIMENTO

Faleceu no dia 22/07/2020 na cidade de São Carlos o Sr. Jose Alves Pereira, nascido em 09/07/1938 com 82 anos de idade.

Era casado com a Sra.Maria José Pereira

Deixa os filhos:Luciana,Paula,Vivian e Laura, familiares e amigos.

O seu sepultamento deu-se hoje dia 22/07/2020 ,as 15:00 hrs, saindo o féretro do velório Municipal, para o cemitério Nossa Senhora do Carmo.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento do Sr.Jose Alves Pereira.

NOTA DE FALECIMENTO

Faleceu no dia 22/07/2020 na cidade de São Carlos, a Sra. Alzira Talles Alvaredo, nascida em 24/02/1932 com 88 anos de idade.

Era casada com o Sr.Jose Alvaredo

Deixa as filhas:Maria Aparecida Alvaredo,Maria de Fatima Alvaredo,Maria das Graças Alvaredo e Jose Antonio (In Memorian) familiares e amigos.

O seu sepultamento dar-se hoje dia 22/07/2020 , as 17:00 hrs, saindo o féretro do Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento da Sra. Alzira Talles Alvaredo.

NOTA DE FALECIMENTO

Faleceu no dia 22/07/2020 na cidade de São Carlos, o Sr.Fernando Shiaveto, nascido em 02/10/1971 com 48 anos de idade.

Era Casado com a Sra.Amanda de Carvalho Desidera

Deixa o filho Leonardo, familiares e amigos.

Seu corpo será trasladado para a Cidade de Sertãozinho

O seu sepultamento dar-se-á hoje dia 23/07/2020 , as 10:00 hrs, saindo o féretro da Av São Carlos,983 para o Cemitério Municipal de Setãozinho.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento do Sr.Fernando Shiaveto.

