NOTA DE FALECIMENTO

Faleceu no dia 17/07/2020 na cidade de Araraquara o Sr.Antonio Joaquim da Cruz , nascido em 28/10/1922 com 97 anos de idade.

Era casado com a Sra.Geni Silvestre da Cruz

Deixa os filhos: Antonio,Aparecida e Alice familiares e amigos.

O seu sepultamento deu-se hoje dia 18/07/2020 ,as 10:00 Hs, saindo o féretro do velorio Municipal, para o cemiterio São Bento

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento do Sr.Antonio Joaquim da Cruz.

NOTA DE FALECIMENTO

Faleceu no dia 17/07/2020 na cidade de São Carlos, o Sr.Vicente Cassimiro da Silva, nascido em 10/08/1945 com 84 anos de idade.

Era casado com a Sra. Elza Paschoal Cassimiro da Silva

Deixa os filhos:Lidiene,Lucelia e Josiane, familiares e amigos.

O seu sepultamento deu-se hoje dia 18/07/2020 , as 11:15 hrs, saindo o féretro do Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento do Sr .Vicente Cassimiro da Silva.

NOTA DE FALECIMENTO

Faleceu no dia 18/07/2020 na cidade de São Carlos, o Sr.Alberto Marcilio Borri, nascido em 22/09/1940 com 84 anos de idade.

Era casado com a Sra. Ana Andrade Pereira Borri

Deixa os filhos:Nilza,Silvia e Luci, familiares e amigos.

O seu sepultamento dar-se hoje dia 18/07/2020 , as 16:30 hrs, saindo o féretro do Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento do Sr .Alberto Marcilio Borri.

NOTA DE FALECIMENTO

Faleceu no dia 18/07/2020 na cidade de São Carlos, a Sra. Eudoxia Selvagio Merloti nascida em 08/12/1926 com 93 anos de idade.

Era viuva

Deixa os filhos:Maria e Antonio, familiares e amigos.

O seu sepultamento dar-se dia 18/07/2020 , as 16:00 hrs, saindo o féretro do Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento da Sra.Eudoxia Conceição Selvagio Merloti.

NOTA DE FALECIMENTO

Faleceu no dia 18/07/2020 na cidade de São Carlos, o Sr.Antonio Gansella da Rocha. nascido

em 08/04/1954 com 66 anos de idade.

Era viuvo

Deixa os filhos:Eric,Alessandra,Andre,Andersone Patricia, familiares e amigos.

O seu sepultamento dar-se a dia 19/07/2020 , as Horario ainda não defenido , saindo o féretro

do Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento do Sr.Antonio Gansella da Rocha..

