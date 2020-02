NOTA DE FALECIMENTO

Faleceu no dia 10/02/2020 na cidade de São Carlos o Sr. Alcidino Dias dos Santos, nascido em 02/04/1965 com 54 anos de idade.

Era casado com a Sra. Ana Valentina Ferreira dos Santos.

Deixa os filhos: Natalia e Maiara, familiares e amigos

O seu sepultamento dar-se-á hoje dia 11/02/2020 às 09:45hs saindo o féretro do Velório Municipal para o Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

O Grupo Santa Cruz, notificou o falecimento do Sr. Alcidino Dias dos Santos.

NOTA DE FALECIMENTO

Faleceu no dia 10/02/2020 na cidade de São Carlos a Sra. Rute Maria Prediger, nascida em 12/11/1950 com 69 anos de idade.

Era casada com o Sr. Jose Carlos Barbosa de Lima.

Deixa sua mãe a Sra Maria de Lourdes Augusto Prediger, familiares e amigos

O seu sepultamento dar-se-á hoje dia 11/02/2020 às 10:45hs saindo o féretro do Velório Municipal para o Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

O Grupo Santa Cruz, notificou o falecimento da Sra. Rute Maria Prediger.

NOTA DE FALECIMENTO

Faleceu no dia 10/02/2020 na cidade de São Carlos o Sr. Pedro Buzzo, nascido em 12/11/1948 com 71 anos de idade.

Era solteiro.

Deixa os familiares e amigos

O seu sepultamento dar-se-á hoje dia 11/02/2020 às 11:15hs saindo o féretro do Velório Municipal para o Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

O Grupo Santa Cruz, notificou o falecimento do Sr. Pedro Buzzo.

NOTA DE FALECIMENTO

Faleceu no dia 10/02/2020 na cidade de Ribeirão Preto a Sra. Valdeci Inácio Ramos Cinti, nascida em 12/10/1954 com 65 anos de idade.

Era casada com o Sr. Roberto Dejalma Cinti.

Deixa os filhos: Marcio, Marcos e Sandra, familiares e amigos.

O seu corpo foi trasladado para a cidade de São Carlos.

O seu sepultamento dar-se-á hoje dia 11/02/2020 às 14:30hs saindo o féretro em cortejo do Velório Municipal para o Cemitério Municipal Santo Antonio de Pádua.

O Grupo Santa Cruz, notificou o falecimento da Sra. Valdeci Inácio Ramos Cinti.

NOTA DE FALECIMENTO

Faleceu no dia 10/02/2020 na cidade de São Carlos o Sr. Valdir Nunes Benfica, nascido em 01/09/1979 com 40 anos de idade.

Era casado com a Sra. Andreia Ap. Dias Moreira Benfica.

Deixa os filhos: Ruan e Emanuela, familiares e amigos

O seu sepultamento dar-se-á hoje dia 11/02/2020 às 15:00hs saindo o féretro do Velório Municipal para o Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

O Grupo Santa Cruz, notificou o falecimento do Sr. Valdir Nunes Benfica.

CONVITE DE MISSA DE 7° DIA

À FAMÍLIA DA SRA. MARIA BERNARDO VIEIRA VINELLI

Agradecida com as demonstrações de Amizade de seus parentes e amigos comunica que a missa de 7° dia do seu Falecimento será celebrada dia 12/02/2020 (Quarta-Feira) ás 18:30hs na Igreja Santo Antonio. Por mais este ato damizade e carinho antecipam, seus sinceros agradecimentos.

CONVITE DE MISSA DE 7° DIA

À FAMÍLIA DE HEITOR ARAÚJO DE LIMA

Agradecida com as demonstrações de Amizade de seus parentes e amigos comunica que a missa de 7° dia do seu Falecimento será celebrada dia 12/02/2020 (Quarta-Feira) ás 19:30hs na Igreja São Miguel Arcanjo. Por mais este ato damizade e carinho antecipam, seus sinceros agradecimentos.

CONVITE DE MISSA DE 7° DIA

À FAMÍLIA DO SR. JOSE PLACERES NETTO

Agradecida com as demonstrações de Amizade de seus parentes e amigos comunica que a missa de 7° dia do seu Falecimento será celebrada dia 12/02/2020 (Quarta-Feira) ás 19:30hs na Igreja São Pio X. Por mais este ato damizade e carinho antecipam, seus sinceros agradecimentos.

CONVITE DE MISSA DE 7° DIA

À FAMÍLIA DA SRA. BENEDITA APARECIDA NUNES

Agradecida com as demonstrações de Amizade de seus parentes e amigos comunica que a missa de 7° dia do seu Falecimento será celebrada dia 15/02/2020 (Sábado) ás 19:30hs na Igreja Santo Antonio. Por mais este ato damizade e carinho antecipam, seus sinceros agradecimentos.

