NOTA DE FALECIMENTO

Faleceu no dia 28/01/2020 na cidade de São Carlos a Jovem Aline Pedroso Stein , nascida em 07/12/1995 com 24 anos de idade.

Era solteira

Deixa seus Pais, familiares e amigos

O seu sepultamento deu-se dia 29/01/2020 às 11:15 hs saindo o féretro do Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo

O Grupo Santa Cruz, notificou o falecimento da Jovem Aline Pedroso Stein.

NOTA DE FALECIMENTO

Faleceu no dia 28/01/2020 na cidade de Visconde do Rio Branco-MG o Sr.Milton Dionizio Ricci ,Nascido em 17/02/1947 com 72 anos de idade.

Era Casado com a Sra.Maria Terezinha Rossi Ricci

Deixa os filhos:Maria,Margarete,Marcio e Mislaine , familiares e amigos

Seu corpo foi trasladado para a Cidade de São Carlos.

O seu sepultamento dar-se hoje dia 29/01/2020 às 17:00 hs, saindo o féretro do Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

O Grupo Santa Cruz, notificou o falecimento do Sr.Milton Dionizio Ricci.

