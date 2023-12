Grupo Matriz informa nota de falecimento

Grupo Matriz - Crédito: Divulgação

Nota de Falecimento Funerária Grupo Matriz.

A Sra. Maria Tereza Petrachin.

Faleceu no dia 10/12/2023 às 16h45min em São Carlos-SP com 64 anos de idade.

Era divorciada.

Deixa os filhos Wendel c/c Júlia, Elisangela c/c Paulo, os demais familiares e amigos.

O inicio do velório está previsto para às 12h no dia 11/12/2023 no Santuário Nossa Senhora das Graças na Rua Equador ,352 Vila Brasília e o sepultamento às 16h30min saindo o féretro em cortejo às 16h para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

