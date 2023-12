SIGA O SCA NO

Crédito: Divulgação

Nota de Falecimento Funerária Grupo Matriz.

O Sr. Jorge Dada

Faleceu no dia 03/12/2023 às 07h41 em São Carlos-SP com 80 anos de idade.

Deixa os familiares e amigos.

Seu corpo será trasladado para a cidade de Dourado-SP.

Seu sepultamento dar-se-á no dia 03/12/2023 às 16h saindo o féretro para o Cemitério Municipal de Dourado.

