Funerária Terezinha de Jesus informa notas de falecimento

04 Out 2023 - 06h35 Por Da redação

NOTA DE FALECIMENTO

Obs; Seguindo o decreto da Prefeitura Municipal de Sao Carlos -SP, o Início do Velório está previsto para as 10:00 horas do dia 04/10/2023.

Faleceu em 03/10/2023 na Cidade de São Carlos -SP, a Sra. Luzia Aparecida de Souza Euzebio nascida no dia 15/10/1974 com 49 anos de idade.

Era casada com Sr. Celio Aparecido Euzebio.

Deixa seus Filhos Camila, Mateus, Lucas demais familiares e amigos.

velório Será Memorial Grupo Vida Rua Jose de Alencar n,539 Vila Costa do Sol São Carlos Fechamento as 14:00 Sepultamento será as 14:30 Cemitério Municipal de Ibaté SP.

NOTA DE FALECIMENTO

Obs; Seguindo o decreto da Prefeitura Municipal de Araraquara-SP, o Início do Velório está previsto para as 10:30 horas do dia 04/10/2023.

Faleceu em 03/10/2023 na Cidade de Arararquara-SP, o Sr. Joao Gonzaga dos Santos nascido no dia 20/02/1947 com 76 anos de idade.

Era casado com Sra. Maxima Regina da Silva Santos.

Deixa seus Filhos Fabio, Marilza, Marinez, Joao Vitor, Dandara, Lucinha, Lucineia, Lucelena, Joana Darc demais familiares e amigos.

o sepultamento dar-se-á as 14:30 dia 04/10/2023 saindo velório da Funeraria Alameida de Araraquara para Cemitério Municipal de Aararaquara SP.

