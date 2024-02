SIGA O SCA NO

NOTA DE FALECIMENTO

Seguindo o decreto da prefeitura municipal de Ibaté-SP, o início do velório está previsto para às 07:30 horas do dia 12/02/2024.

Faleceu em 11/02/2024 na cidade de Ibaté -SP, o Sr. Gumercindo Mariano de Souza, nascido no dia 21/03/1928 com 95 anos de idade.

Era viúvo.

Deixa seus filhos Paulo, Marlen, Luciane demais familiares e amigos.

O sepultamento dar-se-á as 10:30 no dia 12/02/2024 saindo do velório municipal de Ibaté para o cemitério municipal de Ibaté -SP.

