Funerária Terezinha de Jesus informa nota de falecimento

NOTA DE FALECIMENTO

Seguindo o decreto da Prefeitura Municipal de Rio Claro-SP, o início do velório está previsto para as 10:00 horas do dia 11/02/2024.

Faleceu em 10/02/2024 na cidade de Rio Claro -SP, O Sr. Oswaldo Galvão França Filho, nascido no dia 18/11/1944 com 79 anos de idade.

Era casado com Iveti Carvalho Galvão de França.

Deixa seus filhos Renata, Oswaldo, Guilherme e demais familiares.

O velório terá início às 10:00 no (SALÃO NOBRE) do Crematório Memorial Cidade Jardim Av. 55 Particular, 125, Jardim Res. Copacabana, Rio Claro-SP, com encerramento às 14:00hs.

