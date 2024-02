Funerária Terezinha de Jesus informa nota de falecimento

NOTA DE FALECIMENTO

Obs.: Seguindo o decreto da Prefeitura Municipal de Ibaté-SP, o Início do Velório está previsto para as 07:00 horas do dia 07/02/2024.

Faleceu em 06/02/2024 na Cidade de Ibaté-SP, Sra. Véra Lúcia Cavalheiro nascida no dia 25/12/1949 com 74 anos de idade.

Era casada com Sr. Romildo Severiano de Sá.

Deixa familiares e amigos.

seu corpo saira do velorio de Ibaté as 09;00 com destino a cidade de Lençois Paulista onde Ocorrera inicio velorios com previsão as 12:30 e o sepultamento com previsão as 17:00 dia 07/02/2023 saindo do velorio municipal de lençois Paulista para cemitério municipal de Lençois Paulista-SP.

