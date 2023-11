Funerária Terezinha de Jesus informa nota de falecimento

NOTA DE FALECIMENTO

Obs; Seguindo o decreto da Prefeitura Municipal de

Ibaté -SP, o início do Velório está previsto para as 11:30 horas dia 27/11/2023.

Faleceu em 27/11/2023 na Cidade de Ibaté-SP o Sr. Jurandir Silva Pereira.

nascido no dia 14/02/1973 com 50 anos de idade.

Seu corpo será trasladado para Santo Antonio da Posse-SP.

Era casado com a Sra. Euridice Simone Guarizo de Godoi Pereira

Deixa seus filhos, Herick, Thaylla, Nathan, Gabryel, demais familiares e amigos.

O Sr. Jurandir será trasladado para Santo Antônio da Posse- SP, onde dará continuidade. no cerimonial de despedida no velório municipal de Santo Antônio de Posse-SP. Sepultamento dar-se-á 10:00 horas do dia 28/11/2023 saindo do Velório Municipal de Santo Antônio de Posse-SP, para o Cemitério Municipal de Santo Antônio de Posse-SP.

