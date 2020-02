NOTA DE FALECIMENTO

Faleceu em 12/02/2020 na Cidade de São Carlos-SP, a Sra. Dirce Corneta Michelete nascida no dia 07/06/1944 com 75 anos de idade.

Era Viuvá.

Deixa suas filhas Regiane,Rosicle e demais Familiares.

O sepultamento dar-se-á dia 13/02/2020 às saindo 09:00 hrs do Velório Municipal nossa senhora do Carmo -SP para o Cemitério municipal nossa senhora do Carmo em São Carlos-SP.