Funerária Terezinha de Jesus informa nota de falecimento

Crédito: Arquivo Pessoal

NOTA DE FALECIMENTO



Faleceu em 28/01/2020 na cidade de Ibaté-SP, a Sra. Aparecida dos Santos Rodrigues nascida no dia 26/07/1933 com 86 anos de idade.

Era viúva.



Deixa seus filhos Nivaldo,Sandra,Eunice,Gilberto,Sergio,Nadir,Maria,Vera e demais Familiares.



O sepultamento dar-se-á dia 28/01/2020 às 16:30 hrs saindo do Velório Municipal de Ibaté -SP para o Cemitério Municipal de Ibaté-SP.

