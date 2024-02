Funerária Nova Jerusalém informa nota de falecimento

NOTA DE FALECIMENTO



FUNERÁRIA NOVA JERUSALÉM informa que faleceu dia 03/02/2024 em Ribeirão Preto – SP o SR. EDSON PEREIRA DE CARVALHO com 51 anos de idade.

O seu velório será realizado dia 04/02/2024 a partir da 11:00hs no Memorial Sinsef (Av. Salgado Filho,

289 - Vila Marina, São Carlos - SP), seu sepultamento será realizado dia 04/02/2024, saindo seu féretro do

Memorial Sinsef às 14:45 hs para ser sepultado no cemitério Municipal N. S. do Carmo ás 15:00hs.

FUNERÁRIA NOVA JERUSALÉM informou o falecimento do SR. EDSON PEREIRA DE CARVALHO.

