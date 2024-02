Falecimento da pequena Julia comove Ibaté

SIGA O SCA NO

Crédito: arquivo pessoal

Ibaté se despede com profunda tristeza da pequena Julinha, que faleceu nesta quinta-feira (22), aos 4 anos de idade. A notícia da partida da menina, que lutava contra um tumor abdominal maligno chamado Neuroblastoma, comoveu a todos.

Julinha iniciou sua batalha contra a doença aos 1 ano de idade, quando seus pais notaram mudanças em seu rosto e movimentos físicos. Após um diagnóstico difícil, a menina enfrentou com bravura um longo tratamento, incluindo cirurgia, quimioterapia e transplante de medula óssea. Apesar dos desafios, Julinha reagiu bem aos procedimentos e chegou a ter a doença em remissão.

No entanto, aos 2 anos e 11 meses, a doença voltou, dessa vez nos ossos. Novamente, Julinha se mostrou forte e resiliente, lutando ao lado de sua mãe, Jaqueline Motta, que se tornou um símbolo de fé e esperança durante toda a jornada. Ibaté também se uniu em orações e apoio à pequena guerreira.

Jaqueline permaneceu ao lado de Julinha a cada passo do caminho, oferecendo amor, apoio e palavras de incentivo. Sua fé inabalável inspirou familiares, amigos e toda a cidade, que acompanhava com admiração a força da menina e da sua mãe.

Embora a dor da perda seja imensa, a lembrança do sorriso encantador e do olhar brilhante de Julinha jamais será esquecida. O enterro será às 13h30 desta sexta-feira (23) no cemitério municipal de Ibaté.

Descanse em paz, Julinha. Que sua nova morada seja um lugar de alegria, paz e aventuras.

Com informações do portal Região em Destake

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também