É com imensa dor que o vemos partir, Cleber Rocha

Deixamos aqui nossa homenagem a Cleber Rocha, que tão precocemente nos deixou na manhã deste domingo (5). Você partiu sem aviso. Você foi embora e nem se despediu. Pegou todos nós de surpresa.

Seu jeito de ser, sua alegria contagiante vai fazer muita falta entre todos aqueles que o amavam.

Deixou duas lindas filhas, fruto do grande amor entre ele e a esposa. Casal apaixonado desde a adolescência.

Sabemos que a morte não é o fim e que ele certamente terá encontrado o seu lugar no reino dos céus, mas é com uma dor imensa no coração que o vemos partir.

Nesta hora difícil, devemos encontrar conforto na nossa fé e pedir a Deus que o acolha e que lhe dê o merecido descanso eterno.



Continue olhando por nós. Descanse em paz!

Vai com Deus eterno Clebinho.

