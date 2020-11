Corpo de Kallenus Caravetta será sepultado às 12h30 desta sexta-feira (20)

Crédito: Arquivo Pessoal

O velório do jovem Kallenus Ramos Caravetta, 34, está previsto para começar às 10h no Memorial Sinsef, que fica ao lado do cemitério municipal Nossa Senhora do Carmo, de onde sairá o cortejo às 12h com destino ao Cemitério Jardim da Paz, onde o corpo será sepultado às 12h30.

A partida precoce de Kallenus causou comoção em São Carlos.

O grupo Sinsef disponibiliza um site de homenagens para quem não puder comparecer enviar mensagens de conforto e carinho para a família. Essas mensagens são entregues posteriormente de uma forma muito singela.

