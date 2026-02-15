Corpo de Isabela será sepultado na tarde deste domingo em São Carlos

Crédito: arquivo pessoal

O corpo da jovem Isabela Vitória Andrade, de 25 anos, será velado a partir das 12h30 deste domingo (15), no Velório Municipal de São Carlos. O sepultamento está previsto para as 16h30, no Cemitério Nossa Senhora do Carmo, também em São Carlos. Ela deixa um filho pequeno.

Isabela foi vítima de um grave acidente registrado no final da madrugada deste sábado, na rodovia Rodovia Washington Luís (SP-310), em São Carlos.

Além dela, também morreu no local Igor Augusto da Silva Lourenço, de 24 anos. Conforme consta no boletim de ocorrência registrado no plantão policial, ele conduzia uma motocicleta Honda/CG 160 Start quando houve a colisão traseira contra um caminhão trator M.Benz/Axor 2041 LS, que estava acoplado a um semi-reboque. O sepultamento do jovem está marcado para 10h45 também no Nossa Senhora do Carmo.

As circunstâncias do acidente serão investigadas pelas autoridades competentes.

