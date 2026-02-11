Washington Luís deve receber fluxo intenso durante o Carnaval, com expectativa de 500 mil veículos

Rodovia Washington Luís - Crédito: divulgação

A Rodovia Washington Luís (SP-310), principal ligação entre o interior paulista e a Capital, deve concentrar grande parte do tráfego durante a Operação Carnaval da Eixo SP Concessionária de Rodovias. A operação começa nesta sexta-feira (13), às 12h, e segue até quarta-feira (18), às 14h.

Ao todo, a concessionária estima que cerca de 1,2 milhão de veículos circulem pelas 12 rodovias sob sua administração no período. Somente na região que abrange São Carlos, Itirapina, Rio Claro e Piracicaba, a previsão é de aproximadamente 500 mil veículos ao longo do feriado prolongado — com destaque para o trecho da SP-310 entre São Carlos e Cordeirópolis, considerado um dos mais movimentados.

Horários de pico na Washington Luís

Os períodos de maior movimento devem ocorrer na sexta-feira, das 15h às 23h, e no sábado, das 7h às 13h, principalmente no sentido Interior. Já o retorno do feriado promete fluxo intenso a partir das 12h de terça-feira, no sentido Capital, com tráfego elevado até cerca das 23h.

A concessionária orienta que os motoristas programem a viagem fora desses horários, se possível, para evitar congestionamentos e reduzir o risco de acidentes.

Obras suspensas durante o feriado

Para garantir maior fluidez e segurança na Washington Luís e nas demais rodovias administradas, a Eixo SP informou que as obras e intervenções que possam impactar o tráfego serão suspensas durante todo o período de Carnaval. A liberação para retomada dos serviços ocorrerá apenas na quarta-feira, após as 14h, exceto em casos emergenciais. Também não haverá fechamento de acessos.

Orientações aos motoristas

O gerente de Operações da Eixo SP reforça a importância de redobrar a atenção antes e durante a viagem. Entre as recomendações estão:

Verificar pneus, freios, iluminação, óleo e água do veículo antes de sair;

Conferir faróis, lanternas, setas e limpadores de para-brisa;

Respeitar os limites de velocidade e a sinalização da rodovia;

Manter distância segura do veículo à frente;

Evitar ultrapassagens em locais proibidos ou com pouca visibilidade;

Utilizar cinto de segurança em todos os ocupantes;

Transportar crianças em dispositivos adequados.

