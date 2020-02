Van que seguia para o litoral se envolve em acidente e duas pessoas morrem na SP-330

Van ficou destruída - Crédito: Corpo de Bombeiros

Duas pessoas morreram na madrugada deste sábado (22) em um grave acidente envolvendo uma van e uma carreta na rodovia Anhanguera (SP-330), na região de Americana.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMR), um grupo com 20 pessoas em uma van saiu de Nuporanga, região de Franca, com destino a Praia Grande, no litoral paulista, onde passaria o carnaval.

No quilômetro 129 da rodovia Anhanguera o motorista da Van colidiu na lateral do caminhão carregado com grãos. Segundo o Bombeiros, a van “saiu rasgando” a lataria.

Uma mulher de 58 anos e um homem de 67 anos morreram no local. Três pessoas ficaram gravemente feridas, e outras sete, entre ela uma criança de 5 anos, ficaram feridas. As vítimas estavam na van e foram encaminhadas para hospitais da região.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também