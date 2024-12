Vale-Pedágio vai mudar em janeiro; entenda as novas regras

Operador de pedágio - Crédito: divulgação

A ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres), por meio da Resolução 6024/23, decretou a descontinuidade dos cartões e outros meios manuais de pagamento para o Vale-Pedágio Obrigatório. Com a medida, passam a valer as tags eletrônicas, como forma de padronização do sistema.

O novo modelo passa a valer em 1º de janeiro, mas o cartão poderá ser usado até 31 de dezembro. A Eixo SP, como forma de contribuir com a comunicação e ampliar a divulgação ao motorista profissional e embarcador, reforça o comunicado nas regiões de abrangência de sua malha rodoviária.

De acordo com a Agência, as novas regras acarretarão em benefícios aos motoristas, que não precisarão mais parar para pagar pedágio nas pistas de cobrança manual. Ao passar a circular pelas pistas automáticas, o transportador ganha no tempo de viagem e na redução de desgaste do veículo.

Outras informações sobre a nova regra estão disponíveis no site da ANTT, pelo link.

Leia Também