Uber lança serviço de transporte de pets em SP

Crédito: divulgação

A Uber, empresa de transporte por aplicativo, anunciou nesta terça-feira (30) o lançamento do Uber Pet em São Paulo. A nova modalidade permite que os usuários viajem com seus animais de estimação, desde que sejam cães ou gatos e estejam acompanhados de seus tutores.

Para realizar uma viagem no Uber Pet, é necessário reservar com antecedência mínima de 30 minutos. O serviço está disponível para todos os usuários da plataforma, mas é opcional para os motoristas parceiros.

Para receber solicitações de viagens no Uber Pet, os motoristas parceiros precisam revisar e aceitar os termos e condições da modalidade. Todas as viagens Uber Pet são identificadas no aplicativo do parceiro antes dele aceitar o pedido.

Requisitos para o transporte de pets

Os animais de estimação devem ser transportados dentro de bolsas ou caixas de viagem, com coleiras e focinheiras. O uso de toalhas durante a viagem é recomendado para a preservação do veículo.

O passageiro é responsável por controlar seu animal e cumprir as regras da modalidade. Fica proibida a viagem de animais sem acompanhante.

Avaliação positiva

O Uber Pet já está em operação em Curitiba desde o fim do ano passado e tem sido bem avaliado por usuários e motoristas parceiros.

Como funciona para reservar uma viagem?



1. Abra o aplicativo e insira seu local de partida e destino;

2. Selecione a opção Uber Pet;

3. Escolha o dia e horário de partida da viagem;

4. Confirme sua reserva;

5. Você poderá consultar suas reservas dentro da aba Atividade no app.



De acordo com a plataforma do aplicativo, este serviço também passa a ser disponibilizado na cidade do Rio de Janeiro.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também