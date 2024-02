Triatleta Luisa Baptista passa por novas cirurgias e segue em boa evolução clínica, diz boletim

SIGA O SCA NO

Crédito: reprodução/redes sociais

A triatleta Luisa Baptista segue internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital São Luiz Itaim, da Rede D'Or. De acordo com novo boletim médico divulgado ontem, ainda não há previsão de alta, contudo, ela segue em boa evolução clínica.

Na última semana ela foi submetida a uma cirurgia para correção de uma fratura na perna e decorticação pulmonar, que é uma limpeza no pulmão.

Luisa foi atropelada por uma moto na manhã do dia 23 de dezembro do ano, quando treinava com sua bicicleta na estrada vicinal Guilherme Scatena, entre Água Vermelha e Santa Eudóxia.

Confira o boletim médico na integra

Boletim Médico - triatleta Luisa Baptista - São Luiz Itaim

15 de fevereiro de 2024.

O Hospital São Luiz Itaim, da Rede D'Or, informa que a triatleta Luísa Baptista está internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), após ter sido vítima de um grave atropelamento em 23/12/2023. A paciente segue com boa evolução clínica, em processo de reabilitação. Na última semana, foram realizados os procedimentos de correção da fratura do membro inferior direito e de decorticação pulmonar.

Não há expectativa de alta da Unidade de Terapia Intensiva.

