Sessenta dias após acidente, triatleta Luísa Baptista volta a falar:'Obrigada por salvar minha vida'

triatleta Luísa Baptista - Crédito: © Gaspar Nóbrega/COB

A triatleta Luísa Baptista continua se recuperando bem do acidente sofrido na estrada que liga os distritos de Água Vermelha e Santa Eudóxia no dia 23 de dezembro do ano passado.

Nesta quarta-feira (21), ainda internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital São Luiz Itaim, na capital, ela pronunciou as primeiras palavras após 60 dias de internação. "Obrigada por salvar minha vida", foi o que ela disse em agradecimento aos médicos que a atenderam.

As informações foram postadas pelo irmão, Vitor Duarte, em uma rede social. "Ontem a Lu estava extremamente comunicativa com seus sinais, respondendo a todas as perguntas que lhe eram feitas, se emocionava e sorria com as coisas que lhe falávamos. Hoje, nossa comunicação que era apenas por piscadas, apertos de mão ou movimentações do pescoço começaram a acontecer em forma de palavras. A Lu está começando a conseguir conversar novamente, no seu tempo e como consegue, mas deu novamente um passo largo nessa corrida", postou.

