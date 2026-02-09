(16) 99963-6036
Semana começa chuvosa; confira a previsão do tempo para os próximos dias

09 Fev 2026 - 07h06Por Da redação
Segunda-feira (09/02)


A condição de instabilidade continua no estado de São Paulo, com nebulosidade variável e com chuvas isoladas, principalmente nas faixas norte e leste do estado. Entretanto, períodos de melhoria ocorrem em outras localidades do estado durante a manhã. A partir da tarde, novas áreas de chuvas se formam no estado, algumas acompanhadas por trovoadas e descargas elétricas. Temperaturas estáveis.

Terça-feira (10/02) e Quinta-feira (12/02)


As instabilidades diminuem no estado de São Paulo e o sol aparece entre poucas nuvens em parte das regiões paulistas no período da manhã. Durante a tarde e a noite, pancadas de chuvas continuam sendo previstas em várias regiões do estado, principalmente para as regiões norte e nordeste do estado. Temperaturas em gradual elevação.

