São Paulo tem mais de 70 pontos alagados por causa da chuva

Chuva causa transtornos na capital - Crédito: Agência Brasil

A intensa chuva que atingiu a cidade de São Paulo na madrugada de hoje (10) causou alagamentos em vias importantes como as marginais Tietê e Pinheiros. O Corpo de Bombeiros registrou 16 desabamentos, 192 enchentes e 113 quedas de árvores. Os bombeiros recomendam que os paulistanos fiquem em casa nesta manhã.

Houve transbordamento do Rio Tietê na Ponte do Piqueri no sentido Castelo Branco e Ayrton Sena. Os córrego Perus, na altura da Praça Inácio Dias, Ipiranga na Avenida Professor Abraão de Morais, Pirajuçara, próximo ao Hipermercado Extra, Morro do S, na rua Joaquim Nunes Teixeira, e Zavuvus, na Praça Tuney Arantes, também transbordaram.

Trânsito

O rodízio municipal de veículos está suspenso para carros e caminhões, o dia todo. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) colocou todo o efetivo em campo para auxiliar motoristas e organizar o trânsito.

As linhas 8 Diamante e 9 Esmeralda, da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), operam parcialmente devido ao alagamento nos trilhos.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) informou que uma frente fria se aproxima do sul de São Paulo e desloca-se para a Região Leste, onde chove forte, com queda acentuada na temperatura.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também