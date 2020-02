Rodovias administradas pela Arteris terão tráfego 8% maior durante feriadão de Carnaval

Crédito: Divulgação

O fim de semana prolongado do feriado de Carnaval, que abrangerá o período entre os dias 21 e 26 de fevereiro (de sexta-feira à quarta-feira de Cinzas), poderá registrar tráfego 8% superior, em comparação com períodos considerados normais, nos 720 quilômetros de rodovias administrados pela Arteris ViaPaulista nas regiões de Ribeirão Preto, Franca, Araraquara, São Carlos, Jaú e Taquarituba. A previsão da empresa, integrante do Programa de Concessões Rodoviárias do Estado de São Paulo, é de que 646 mil veículos sejam registrados em suas 11 praças de pedágio.

A saída para o feriadão, na sexta-feira (21/02), deverá concentrar o maior movimento de todos os dias, com mais de 188 mil veículos em circulação. O retorno do recesso, na quarta-feira (26/02), poderá ter tráfego de 109 mil veículos. O levantamento também indica que o trecho da Via Anhanguera (SP-330), entre Santa Rita do Passa Quatro e Ribeirão Preto, terá o fluxo mais intenso do sistema Arteris ViaPaulista, seguido pela SP-255, entre Guatapará e Riversul, e pela Rodovia Cândido Portinari (SP-334), de Ribeirão Preto a Franca.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também