Público universitário movimenta o aluguel de apartamentos em Campinas.

Crédito: Pixabay

O fato é que os estudantes estão fazendo com que haja devidas fomentações no mercado imobiliário, segundo pesquisas apenas no ano de 2020 a Unicamp deverá receber aproximadamente 2,5 mil estudantes, a maioria residentes em regiões distintas do município de Campinas, enquanto isso, a Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUC) ofereceu cerca de 4,5 mil vagas, nota-se que o casos desses estudantes são iguais ao da primeira universidade mencionada, com esse número de universitários, o volume de imóveis para alugar em Campinas, tenta ajudar da melhor forma, fazendo com que o desenvolvimento econômico do local também cresça gradualmente, já que o índice de procura em Campinas é de 35% (trinta e cinco por cento), enquanto em São Paulo o índice de crescimento é de 33 % (trinta e três por cento)

A ALTA PROCURA POR IMÓVEIS COMPACTOS

Conquanto, inúmeras empresas já publicaram que suas aplicações em imóveis não estarão à disposição do serviço de venda, mas apenas para o aluguel de apartamentos em Campinas, pois, até a estrutura dos imóveis são de padrões universitários e freelancers, ademais, os diretores afirmam que as tendências para o ano de 2020 é a construção de padrões similares, como apartamento com cerca de 20m² e um quarto. Algumas empresas já deixam incluso no valor do aluguel, o IPTU, internet e afins, dentre essas construtoras podemos citar a RMV, Vitacon e outros.

No entanto, apenas a finalidade de locação e estrutura de imóveis voltada a este público não é suficiente uma vez que os universitários precisam de aluguel com valores mais baixos do mercado, com localidade próxima a faculdade em que cursa e principalmente, com a desburocratização do instrumento contratual.

Pensando nisso, uma plataforma Startup criada pela Unicamp, visa facilitar a locação de imóveis para os estudantes, o processo é simples e rápido uma vez que o locatário não precisa de fiador ou caução, sendo a única exigência da plataforma a apresentação de comprovante de renda, na qual pode ser em nome de responsável ou até mesmo do estudante. De mera ilustração prática, esta Startup foi criada em 2018 e já conta com mais de 100 imóveis cadastrados, na cidade de São Carlos, em relação a Campinas, o número de imóveis ultrapassa 3000, dos quais mais de 460 são estudantes.

VARIEDADE NOS VALORES

Pensando nisso, algumas Startups realizaram investimentos com foco de locação para alunos de baixa renda, estes estão voltados para a confiança já que não realizado a verificação de dívidas, ademais os valores de apartamentos com 1 quarto para alugar em Campinas é variado entre R$ 500,00 (quinhentos reais) e no máximo R$ 1,7 mil, de acordo com G1, os valores desses imóveis para alugar em Campinas sempre giram em torno de R$ 900,00 (novecentos reais) e R$ 1,2 mil.

A luz do respectivo tema o Procon (Programa de Proteção e Defesa do consumidor) se manifestou orientando os estudantes acerca dos contratos de locação de imóveis, a orientação foi realizada através de cartilhas onde é possível aprender de forma simples os cuidados na hora de assinar o contrato, revisando questões de datas, garantias, cláusulas, obrigações das partes e outras informações pertinentes a esta questão. A cartilha é disponibilizada no site do Procon sendo totalmente digital, também é possível que os estudantes publiquem suas dúvidas no próprio portal para que em momento oportuno algum especialista a responda.

