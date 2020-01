Poupatempo realiza inscrição de novos alunos interessados em ingressar na rede estadual

Por Do portal do Governo de São Paulo

Os postos do Poupatempo em todo o Estado promovem a inscrição de novos alunos interessados em ingressar na rede pública de ensino. A ação é uma parceria com a Secretaria da Educação do Estado e busca facilitar a vida do cidadão que pretende se matricular nas escolas públicas de São Paulo.

Na rede estadual, o ano letivo começa no dia 3 de fevereiro, com encerramento previsto em 23 de dezembro de 2020. Para solicitar o serviço nos postos de atendimento do Governo do Estado, é preciso fazer o agendamento prévio nos canais do Poupatempo: o portal, o aplicativo SP Serviços e os totens de autoatendimento, presentes em shoppings, supermercados, estações de Metrô e Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM).

Procedimentos

No dia e horário marcados, os interessados devem levar ao Poupatempo o RG ou a certidão de nascimento, além do comprovante de endereço do estudante. Para os menores de 18 anos, é necessário estar acompanhado pelo representante legal, devidamente identificado.

Concluída a inscrição, o cidadão receberá um protocolo de atendimento. Com ele, será possível consultar no site da Secretaria da Educação as vagas disponibilizadas. Para efetivar, a matrícula o estudante deverá entregar toda a documentação na escola indicada no portal.

Além disso, os pais e estudantes também poderão consultar nas unidades do Poupatempo o resultado dos pedidos de transferência. Os alunos que não foram contemplados continuarão a estudar na unidade de ensino onde já estavam matriculados.

Serviços digitais

Para facilitar ainda mais o acesso do cidadão aos serviços de utilidade pública, o Poupatempo ampliou o número de serviços digitais de sete para 50, realizados por meio do portal e totens de autoatendimento. O objetivo é oferecer novas possibilidades, proporcionando mais comodidade e autonomia.

Hoje estão disponíveis seis serviços digitais na área da educação, com destaque para emissão da declaração escolar, o acesso ao boletim dos alunos e o registro da intenção de transferência para outra unidade de ensino. Além disso, os pais podem ter acesso a rotina escolar dos seus filhos por meio dos aplicativo Minha Escola.

Desenvolvida pela Prodesp – empresa de tecnologia do Governo do Estado, responsável pela gestão do Programa Poupatempo –, a ferramenta permite o acesso ao boletim escolar do estudante, horários das aulas, registro de frequência e também um QR code para identificar o aluno na rede. O aplicativo está disponível para download gratuito no sistema Android e iOS.

