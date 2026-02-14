(16) 99963-6036
Poupatempo fecha durante o Carnaval

14 Fev 2026 - 07h56Por Da redação
Unidade do Poupatempo em São Carlos - Crédito: ArquivoUnidade do Poupatempo em São Carlos - Crédito: Arquivo

Os postos do Poupatempo em todo o estado de São Paulo estarão fechados na segunda e terça-feira de Carnaval, dias 16 e 17 de fevereiro de 2026. O atendimento presencial será retomado na quarta-feira (18), a partir das 12h, mediante agendamento prévio obrigatório.

A exceção será para as unidades de Cajamar e Embu das Artes, que permanecerão fechadas também na quarta-feira devido a feriados municipais.

Serviços do Poupatempo seguem disponíveis online

Durante a suspensão do atendimento presencial no Carnaval, os canais digitais do Poupatempo continuarão funcionando normalmente. Pelo portal e aplicativo oficial, a população tem acesso a mais de 3,5 mil serviços digitais, podendo realizar consultas, solicitações e acompanhar atendimentos sem sair de casa.

A medida garante a continuidade dos serviços públicos mesmo durante o feriado prolongado, evitando deslocamentos desnecessários.

