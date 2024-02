Polícia Militar Rodoviária inicia Operação Carnanal e irá fazer uso constante de bafômetros

Bafômetro - Crédito: Agência Brasil

A Polícia Militar Rodoviária (PMR) deu início à Operação Carnaval 2024 nas rodovias estaduais de São Carlos e região. A ação, que teve início à meia-noite de sexta-feira (9), segue até 23h59 da próxima terça-feira (13).

O objetivo da operação é garantir a segurança dos usuários das rodovias durante o feriado prolongado. A PMR intensificará a fiscalização de infrações de trânsito, como:

Dirigir sob a influência de álcool: A PMR alerta que essa é uma das principais causas de acidentes no Carnaval. Durante a operação, serão realizados testes de alcoolemia em todo o Estado.

Excesso de velocidade: Outro fator que contribui para o aumento dos acidentes, o excesso de velocidade também será alvo da fiscalização.

Uso do cinto de segurança: A PMR reforça a importância do uso do cinto de segurança por todos os ocupantes do veículo.

Utilização do celular ao volante: Essa prática perigosa, que coloca em risco a vida do condutor e dos demais usuários da via, também será fiscalizada.

Mais de mil policiais rodoviários atuarão diariamente em todo o Estado durante a Operação Carnaval 2024. As equipes estarão presentes em pontos estratégicos das rodovias, realizando blitzes e patrulhamento ostensivo.

Conscientização:

A PMR faz um apelo aos motoristas para que dirijam com responsabilidade e prudência durante o Carnaval. É importante respeitar as leis de trânsito e evitar comportamentos de risco, como beber e dirigir, para garantir um feriadão seguro para todos.

