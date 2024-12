Polícia Militar de SP forma 199 alunos-oficiais e chega a 5,5 mil novos agentes na gestão

Aspirantes iniciaram o Bacharelado em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública em 2021.Foto: Celso Silva/Governo do Estado de SP -

O governador Tarcísio de Freitas participou nesta sexta-feira (13), na Academia de Polícia Militar do Barro Branco, da formatura de 199 alunos-oficiais que integram a partir de agora o efetivo da Polícia Militar em todo o estado de São Paulo.

“Esse é um dia especial, de celebração e de sentimentos onde passado, presente e futuro se interceptam. Quando a gente olha para o passado, a gente vai se lembrar do esforço que foi de cada um de vocês e das famílias de vocês, que deram suporte. Um processo seletivo concorrido que vocês venceram e testes o tempo todo ao longo dos quatro anos de formação”, afirmou o governador aos formandos.

Os alunos-oficiais agora viram aspirantes e depois passam a ser 2º tenentes. Eles serão distribuídos em todas as regiões do estado. Entre os alunos, quatro pertencem à Polícia Militar do Rio de Janeiro.

“Estamos recompondo continuamente o efetivo da Polícia Militar, modernizando o acesso à instituição e garantindo profissionais cada vez mais preparados. A segurança pública é um compromisso que transcende fronteiras e exige a união de esforços para combater o crime organizado”, afirmou o secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite.

Os aspirantes iniciaram o Bacharelado em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública em 2021 e por quatro anos, estudaram matérias de segurança pública, direito, gestão, liderança e psicologia, além de realizarem treinamentos práticos.

Para celebrar a formatura, os alunos-oficiais receberam a espada brigadeiro Rafael Tobias de Aguiar. A espada no âmbito militar está associada à aplicação de princípios e valores, caracterizando-se como um instrumento de exaltação na carreira militar representando a Justiça e o estado.

O primeiro colocado da turma de alunos-oficiais, o aspirante Luiz Eduardo Coimbra, recebeu a medalha Pedro Dias de Campos. Ele finalizou o curso com nota 9,7. Os alunos João Marcos Santos e Kauê Henrique Castro ficaram em segundo e terceiro lugar, respectivamente.

Maior efetivo em 14 anos

Com esta formatura, a Polícia Militar conta agora com 5,5 mil novos. Entre os formandos estão soldados 2ª classe, alunos-oficiais e tenentes do quadro de saúde. Ainda estão em formação outros 2,3 mil policiais militares na Escola Superior de Soldados e na Academia de Polícia do Barro Branco.

Somente este ano, foram formados 7,8 mil policiais, entre militares, civis e técnico-científicos, o maior efetivo em 14 anos do Estado de São Paulo.

