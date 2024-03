PMs salvam a vida de bebê engasgada com leite materno no interior de SP

SIGA O SCA NO

Crédito: reprodução

Policiais Militares que estavam de serviço em Catanduva, no interior de São Paulo, salvaram uma recém-nascida, de sete dias, que estava engasgada com leite materno. O salvamento foi registrado por câmeras de segurança que mostraram o momento em que o pai da menina desceu com ela nos braços pedindo ajuda. O caso aconteceu na segunda-feira (25).

Os cabos da PM Júnior César e Ricardo Marques estavam em patrulhamento pela região do bairro Cidade Jardim, quando avistaram um veículo, que deu sinal de luz. O pai da criança pediu ajuda para salvar a filha, que havia se engasgado com leite materno.

Enquanto um dos policiais realizava a manobra de Heimlich, manobra usada para expulsar o alimento, o outro acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e acalmava o pai. Após algumas manobras na recém-nascida, o PM conseguiu fazer a menina expelir o leite, momento em que ela voltou a respirar.

Para o cabo Júnior César conseguir ajudar a criança foi “gratificante”. “Em 23 anos como policial, nunca tinha feito isso. Temos filhos também e nos colocamos no lugar daquela família”, disse.

Como a criança já tinha voltado a respirar, os policiais do 30° Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPM/I) cancelaram o pedido do Samu e levaram o pai e a menina até o hospital em uma viatura. Lá, ela passou por exames e, após ser constatado que estava tudo bem, foi liberada.



Fonte:

Leia Também