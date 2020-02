Penitenciárias recebem 52 novas viaturas para escolta

Por Do portal do Governo de São Paulo

Veículos são modelo Outlander da fabricante Mitsubishi - Crédito: Divulgação

Cinquenta e duas novas viaturas foram entregues à Base de Santana dos Agentes de Escolta e Vigilância Penitenciária, na quinta-feira (6). Os veículos são exclusivos para a escolta e acompanhamento de presos a fóruns, unidades de saúde e remoções entre presídios da região metropolitana para outras coordenadorias do Estado.

Para o secretário da Secretaria da Administração Penitenciária, coronel Nivaldo Cesar Restivo, a aquisição terá impacto positivo no sistema prisional paulista. “As novas viaturas irão garantir maior agilidade e segurança nos deslocamentos não só aos privados de liberdade, mas também à sociedade e aos agentes que terão maior comodidade operando viaturas mais modernas e sofisticadas”, destacou.

Os veículos foram adquiridos por meio de recursos do Governo Federal, na ordem de R$ 8 milhões, por meio do Fundo a Fundo do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

O trabalho antes feito pela Polícia Militar passou para os Agentes de Escolta e Vigilância Penitenciária da Base de Santana em 2014. Eles se tornaram responsáveis pela a escolta de detentos de unidades prisionais da capital e da Grande São Paulo. Desde então já foram quase 25 milhões de quilômetros rodados, 245 mil escoltas realizadas e 834 mil presos atendidos.

