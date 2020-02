Novotec Expresso: Inscrições são prorrogadas até a próxima quarta-feira (12)

Por Do portal do Governo de São Paulo

As inscrições para o Novotec Expresso, modalidade de cursos profissionalizantes do Novotec, permanecem abertas até a próxima quarta-feira (12). O prazo, que ia até o domingo (9), foi prorrogado para que mais estudantes da rede pública possam realizar o cadastro no programa.

São cerca de 21 mil vagas em 31 cursos de qualificação profissional em diversos eixos que respondem a demanda dos jovens e do setor produtivo. A carga horária é de 200 horas/aula, oferecida no período de contraturno em 170 escolas estaduais de São Paulo, nas Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) e Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo (Fatecs), do Centro Paula Souza (CPS).

O Novotec é uma parceria entre as secretarias da Educação e de Desenvolvimento Econômico do Estado, além do CPS, que visa a preparar o estudante para o mercado de trabalho. Em 2020, serão oferecidas mais de 100 mil vagas, em diversas modalidades de ensino técnico e profissional.

Opções

Algumas opções de cursos são: Ajudante de Laboratório Químico, Introdução em Banco de Dados, Auxiliar de Logística, Computação na Nuvem, Criação de Sites Plataformas Digitais, Desenho no Autocad, Desenvolvimento de Jogos Digitais, Design de Moda, Edição de Vídeo para Youtube, Excel Aplicado à Área Administrativa, Gestão de Pequenos Negócios, Horticultor Orgânico, Introdução à Robótica (Programação Arduíno), Marketing Digital, Monitor de Recreação, Monitor de Turismo Corporativo, Organização de Eventos, Práticas de Gestão de Pessoas, Programação Básica para Android, Segurança Cibernética Básica, Suporte a Softwares de Gestão Empresarial e Técnicas De Vendas.

