Novo parque temático vai atrair mais de R$ 2 bilhões em investimentos privados para SP

Cacau Park será um polo de entretenimento, gastronomia e experiências, com mais de 50 atrações Mônica Andrade/Governo do Estado de SP - Crédito: divulgação

O governador Tarcísio de Freitas participou nesta segunda-feira (2), no Palácio dos Bandeirantes, do anúncio oficial do Cacau Park, parque temático da Cacau Show que será construído em Itu. O empreendimento tem investimento de R$ 2 bilhões e projeção de impacto econômico de R$ 35 bilhões em dez anos em toda a região.

O polo turístico multiuso que terá o Cacau Park possui uma área total de 7 milhões de m². O espaço terá um shopping a céu aberto que vai reunir lojas-conceito e restaurantes exclusivos. O empreendimento, que terá ainda dois hotéis que somam mais de mil quartos, será o maior dedicado ao chocolate na América Latina e deve atrair 3 milhões de visitantes por ano.

Inspirado pelos parques temáticos mais renomados do mundo, o Cacau Park será um polo de entretenimento, gastronomia e experiências, com mais de 50 atrações, incluindo a maior e mais rápida montanha-russa da América Latina. Com 55 metros de altura, a montanha-russa atingirá 120 km/h em apenas 5 segundos.

O projeto inclui, além do parque, um centro de convenções e condomínios residenciais para atender à crescente demanda por infraestrutura integrada, além de um centro cultural e uma galeria de arte. Também fará parte do complexo, no futuro, um parque de aventura, um parque aquático e até um parque dos dinossauros.

“Nós estamos criando algo muito relevante para o município de Itu, para o município de Sorocaba, e por que não dizer, para o Brasil”, afirmou Alê Costa, CEO da Cacau Show.

