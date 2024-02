Movimento nas estradas deve crescer 30% no Carnaval

Rodovia Washington Luís - Crédito: Eixo-SP

Motoristas que vão pegar a estrada neste feriado prolongado de Carnaval devem ficar atentos. A Eixo SP Concessionária de Rodovias prevê cerca de 1,3 milhão de veículos circulando pelas 12 rodovias administradas por ela entre sexta-feira (9) e quarta-feira (14). Esse volume representa um aumento de 30% na movimentação de veículos em comparação aos dias normais.

Os horários de maior movimento são aguardados para sexta-feira a partir das 16h com diminuição prevista para ocorrer após as 22h. No sábado, o fluxo de veículos deve ser intenso logo cedo. A expectativa é de grande movimentação nas estradas a partir das 7h seguindo com trânsito carregado até o meio da tarde. No retorno, os horários de pico devem ser registrados na terça a partir das 14h até 21h e na quarta, das 7h às 16h.

Para garantir um passeio tranquilo e seguro, a coordenadora de Operações da Eixo SP, Raquel Fernandes Monteiro, recomenda aos usuários observar atentamente alguns cuidados com a manutenção e com a condução do veículo. “Antes de sair de viagem, é sempre importante verificar o sistema de freios, calibragem de pneus, nível do óleo, da água e sistemas de iluminação e sinalização do veículo. São itens essenciais e indispensáveis para garantir a segurança de toda a família”, afirma.

